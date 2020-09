E-Mails von Minister Scheuer : Maut-Untersuchungsausschuss: Ermittlungsbeauftragter kommt

Berlin Beim Maut-Debakel soll nun eine weitere Instanz für Aufklärung sorgen. Die Befugnisse eines „Ermittlungsbeauftragten“ aber sind beschränkt. Die Union spricht von einem „Showmanöver“.

Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur gescheiterten Pkw-Maut setzt einen Ermittlungsbeauftragten ein. Das kündigte der Ausschussvorsitzende Udo Schiefner (SPD) am Donnerstag vor einer erneuten Sitzung des Gremiums in Berlin an.