Massive russische Luftangriffe auf Ukraine „Russland sieht sich durch die westliche Schwäche bestärkt“

Sowohl die Grüne als auch der CDU-Politiker wollen die Ukraine in die Lage versetzt sehen, russische Abschussziele zu zerstören. „Der effektivste Schutz gegen die russischen Luftangriffe ist der Beschuss von Zielen auf russischem Territorium und in den besetzten Gebieten in der Ostukraine, von wo aus Russland seine Angriffe startet“, sagte Nanni. Das sei der beste Schutz für die Zivilbevölkerung der Ukraine und auch vom Völkerrecht gedeckt. Aus Kiesewetters Sicht ist dafür der Marschflugkörper unabdingbar. „Taurus ist wichtig, weil dieses System so effektiv ist und damit Versorgungs- und Kommandostrukturen weit hinter der Front ausgeschaltet werden können“, sagte Kiesewetter. Es könne die für Putins Machtsystem so wichtige Kertsch-Brücke zerstört werden und somit die Versorgung der russischen Truppen über die Krym verhindert werden, die Schwarzmeerflotte zerstört und die russischen Truppen zum Aufgeben gezwungen, die Krym somit befreit werden, analysiert der CDU-Politiker.