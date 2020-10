Maßnahmen gegen die Pandemie : Bundeskabinett befürwortet drastische Kontaktbeschränkungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Kanzleramts-Chef Helge Braun vor Beginn der Sitzung des Bundeskabinetts in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa-POOl/dpa

Berlin Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder beraten heute wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen über schärfere Maßnahmen. Der Bund will weite Teile des öffentlichen Lebens herunterfahren. Welche Schritte werden tatsächlich beschlossen?

Rehlinger deutet zusätzliche Hilfen an für Gastronomie und Reisebranche

Kostenpflichtiger Inhalt: Neues Konzept der Saar-Wirtschaftsministerin : Rehlinger deutet zusätzliche Hilfen an für Gastronomie und Reisebranche

Das teilte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Berlin mit. „Die Infektionszahlen steigen dramatisch. Der Gesundheitsschutz hat höchste Priorität“, sagte Heil. Angesichts steigender Infektionszahlen müssten Politik und Gesellschaft die Seuche jetzt wieder in den Griff bekommen. Dafür habe sich das Kabinett hinter die jüngsten Vorschläge gestellt – „und zwar einstimmig und einhellig“. Heil: „Ich setze darauf, dass wir zu bundeseinheitlichen Regelungen kommen.“

Die Corona-Regeln – der aktuelle Stand in den Bundesländern

Eine Übersicht : Die Corona-Regeln – der aktuelle Stand in den Bundesländern

Der Bund will mit einem Herunterfahren von weiten Teilen des öffentlichen Lebens ab kommenden Mittwoch die starke Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland aufhalten. Das sieht ein Entwurf für Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am Nachmittag vor. Mit Spannung wird erwartet, welche Schritte tatsächlich beschlossen werden.