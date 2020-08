Saarbrücken/Berlin : Künftig 50 Euro Bußgeld für Maskenverweigerer

Saarbrücken/Berlin Bund und Länder greifen gegen Corona härter durch. Feiern will das Saarland aber nicht weiter einschränken.

(dpa/SZ) Auch im Saarland müssen Bürger künftig mit einem Bußgeld rechnen, wenn sie an Orten, wo dies vorgeschrieben ist, keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) begrüßte gestern den fast einstimmigen Beschluss der Runde aus Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin, mit Blick auf steigende Corona-Infektionszahlen einheitlich mindestens 50 Euro Bußgeld für Masken-Verweigerer zu verhängen. Im Saarland werden bislang nur Geschäfte und Veranstalter belangt, wenn sie die Maskenpflicht nicht umsetzen, Betroffene werden verschont. Die neue Regelung gebe nun „unserer Polizei die Gelegenheit, besser für die Einhaltung dieser Maßnahmen zu sorgen“, sagte Hans. Verschärfungen im privaten Bereich, wie sie von der Bundeskanzlerin gefordert wurden, lehnte Hans aber ab. Er glaube – das habe auch das Verfassungsgericht im Saarland bestätigt –, „dass man nur sehr begrenzt in den familiären, in den häuslichen Bereich eingreifen kann“. Er verwies auf die aktuelle Regel, wonach hierzulande Veranstaltungen im privaten Bereich über 20 Personen bei den Ordnungsämtern der Kommunen angemeldet werden müssen. Einigkeit bestand aber, dass Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und das Einhalten von Hygieneregelungen nicht möglich ist, bis mindestens Ende Dezember verboten bleiben.