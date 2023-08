Söder und Aiwanger So was kommt von so was

So was kommt halt von so was. Nun ist die Affäre Aiwanger, wenn sie denn eine ist, gewiss keine Affäre Söder. Aber Hubert Aiwanger ist Vizeministerpräsident, bayerischer Wirtschaftsminister und seine Freien Wähler sind Koalitionspartner der CSU. Somit steckt Söder ausgerechnet im Landtagswahlkampf mit drin in der tobenden Debatte rund um das üble, antisemitische Hetz-Flugblatt, für das es keine Entschuldigung gibt. Es geht jetzt auch um Söders Führungsstärke, um Vertrauen und Verlässlichkeit; es geht darum, ob Söder seinen Laden in München im Griff hat, oder ob dem bajuwarischen Haudegen in Wahrheit die Kraft fehlt, für Klarheit und Ordnung zu sorgen. Gerade mit Blick auf die Freien Wähler und ihren Spitzenmann, der durchaus in Teilen für sich den rechten Populismus zum politischen Prinzip erhoben hat. Die politischen Gegner Söders reiben sich die Hände.