Aquaplaning : Mädchen nach Kretschmann-Autounfall in Lebensgefahr

Das Fahrzeug von Ministerpräsident Kretschmann (l-r), ein Begleitfahrzeug sowie ein anderer am Unfall beteiligter Pkw stehen nach dem Unfall am Straßenrand. Kretschmann hat den Verkehrsunfall unverletzt überstanden. Foto: Franziska Hessenauer/Einsatz-Report24/dpa

Möckmühl/Stuttgart Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat einen Unfall mit seinem Dienstwagen unverletzt überstanden. Doch nur wenige Momente später kommt ein anderes Auto an derselben Stelle ins Schleudern. Und dieser Unfall bleibt nicht folgenlos.

Den Schrecken glaubt man Winfried Kretschmann noch ein wenig anzusehen, als er am Tag danach über den Unfall spricht. Im prasselnden Regen gerät sein Dienstwagen am Montagabend auf der A81 nördlich von Heilbronn ins Schleudern.

„Meine ganze Sorge gilt den beiden Schwerverletzten“, sagt der Grünen-Politiker nach einem Termin am Dienstag in Tuttlingen. „Meine Gedanken sind natürlich bei ihnen.“ Das Gespräch in Tuttlingen bleibt der einzige Punkt auf dem Tagesprogramm seiner Sommertour, den er am Dienstag wahrnimmt. Der Rest des Programms an diesem Tag wird abgesagt. Die bis zum Freitag geplante Tour durch das Land mit Besuchen und Gesprächsrunden soll aber nach Angaben des Staatsministeriums am Mittwoch zunächst fortgesetzt werden.