Machtwort von Merz Die Union, die Wahlen und die K-Frage

An diesem Donnerstag soll der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner im Abgeordnetenhaus zum Regierenden Bürgermeister Berlins gewählt werden. Der erste Unionsmann seit 2001. Wegner hatte bei der Wahl im Februar sozusagen einen Überraschungssieg hingelegt und dann ziemlich geschickt eine große Koalition geschmiedet. Nicht Schwarz-Grün, wie andere in anderen Bundesländern. Auch ein Zeichen. Von einem eigenen Regierenden hatte man anfänglich in der Bundes-CDU nur geträumt, galt Wegner doch als blass und wenig beliebt – eine Sensation war sein Sieg also aus Sicht der Mutterpartei. Für Merz ein starker Aufschlag in das wichtige Wahljahr; eine Stärkung des Parteichefs. Wegners Sieg beschert der Union zugleich mehr Macht: Mit Schwarz-Rot in Berlin baut sie ihre Blockadeposition im Bundesrat aus - Merz und seine Leute können nun ihre Muskeln in der Länderkammer noch stärker spielen lassen, um etwa zustimmungspflichtige Gesetzesvorlagen auszubremsen. Ein Pfund für den CDU-Vorsitzenden, das er nutzen dürfte. Auch in eigener Sache.