Turbulenter Parteitag : Machtkampf in Südwest-AfD eskaliert

Pforzheim Nach einer heftigen Schlammschlacht auf dem Parteitag der baden-württembergischen AfD in Pforzheim sind die Gräben im Landesvorstand tiefer denn je. Abstimmungen über Abwahlanträge und Wortgefechte brachten am Wochenende keine Lösung des Machtkampfes.

Spaniel hält eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Vorstandskollegen nicht länger für möglich. „Dieser Vorstand ist nicht arbeitsfähig“, sagte er in Pforzheim. Spaniel bot seinen Rücktritt an, wenn alle anderen Vorstandsmitglieder auch ihre Ämter niederlegten.

Gögel und Spaniel waren erst beim Landesparteitag in Heidenheim Ende Februar neu in den Vorstand gewählt worden. Am Sonntag wählte der Parteitag verschiedene Funktionäre nach, die eigentlich schon in Heidenheim gewählt werden sollten.