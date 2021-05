Ex-Verfassungsschutzpräsident : Maaßen weist Antisemitismus-Vorwürfe zurück

Klimaaktivistin Luisa Neubauer redet in der Sendung Anne Will „Von Corona-Krise bis Klimapolitik - kann die Union noch Kanzleramt?“. Foto: Wolfgang Borrs/NDR/dpa

Berlin/Erfurt Klimaaktivistin Luisa Neubauer wirft Hans-Georg Maaßen bei „Anne Will“ vor, sich auf antisemitische Blogs zu beziehen. Der weist die Vorwürfe als haltlos zurück.

„Das sind für mich halt- und beleglose Behauptungen, die ich energisch zurückweise“, sagte Maaßen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Neubauer habe keinerlei Belege für ihre Behauptungen.

Heutzutage könne über alle alles gesagt werden, so Maaßen. „Es ist eine Verrohung des politischen Diskurses, die man zur Kenntnis nehmen muss.“

Neubauer hatte Maaßen am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ vorgeworfen, Inhalte antisemitischer Blogs zu verbreiten. CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet - ebenfalls in der Talkrunde - entgegnete: „Antisemitismus wäre nicht akzeptabel“. Und weiter: „Ich sage ihnen, er ist nicht Antisemit und er verbreitet auch keine antisemitischen Texte und wenn er es täte, wäre es ein Grund zum Parteiausschluss.“