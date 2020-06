Verteidiger der Angeklagten stellen zahlreiche Anträge : Lübcke-Mordprozess beginnt schleppend

Stephan Ernst (Mitte), der des Mordes an dem Politiker Walter Lübcke angeklagt ist, wird von Justizbeamten in den Gerichtssaal geführt. Foto: dpa/Thomas Lohnes

Frankfurt/Main Noch bevor die Anklageschrift verlesen werden kann, stellen die Verteidiger der beiden Angeklagten zahlreiche Anträge.

Im nüchternen Saal 165 C des Frankfurter Oberlandesgerichts treffen die Witwe und die beiden Söhne von Walter Lübcke auf den mutmaßlichen Mörder ihres Vaters. Dort verhandelt das Gericht üblicherweise gegen islamistische Terroristen und zuweilen auch gegen Spione, am Dienstag geht es nun um den mutmaßlich politischen und rechtsextremistisch motivierten Mord an einem Regierungspräsidenten. Die Tat hatte vor gut einem Jahr Schockwellen in Deutschland ausgelöst.