Fragen und Antworten zu Long-Covid Im gesundheitlichen Ausnahmezustand gefangen

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, kann infolge dessen auch an Long-Covid erkranken – ein Oberbegriff für die gesundheitlichen Langzeitfolgen. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung liegt diese Krankheit vor, wenn vier Wochen nach der Ansteckung noch Beschwerden bestehen oder neu auftreten. Betroffene klagen beispielsweise über anhaltende Schwäche, schnelle Erschöpfung oder Konzentrations- und Gedächtnisprobleme. Solche Beschwerden sind auch vom chronischen Fatigue-Syndrom (ME/CFS) bekannt, das eng mit Long-Covid in Verbindung gebracht wird. Halten diese Symptome mehr als drei Monate an, sprechen Ärzte vom Post-Covid-Syndrom. Wie viele Menschen betroffen sind, oder was die Ursache ist, können Experten noch nicht sicher sagen. Einer Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK zufolge sind 71.651 der insgesamt 7,7 Millionen durchgehend erwerbstätigen AOK-Versicherten zwischen 2020 und 2022 von einer Post-Covid-19-Erkrankung betroffen gewesen.