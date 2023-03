Bundesregierung: 80 Prozent der Niedriglohnjobber sind Frauen : Billigarbeit ist Frauenarbeit

Kassiererin im Lebensmitteleinzelhandel: Hier sind die Gehälter besonders gering. Foto: RP/Markus Werning

Berlin Frauen sind in den am schlechtesten bezahlten Berufen deutlich überrepräsentiert, in den am besten bezahlten Jobs dagegen kaum vertreten, wie ein Papier des Arbeitsministeriums zeigt. Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland stagniert auch deshalb schon seit Jahren bei fast 20 Prozent — daran ändert auch der internationale Frauentag nichts.

Von Birgit Marschall und Maximilian Plück

In den fünf am schlechtesten bezahlten Berufen in Deutschland arbeiten erheblich mehr Frauen als Männer – und zwar mit großem Abstand. So liegt der Frauenanteil etwa im Lebensmitteleinzelhandel, in der Floristik und in der Körperpflege bei jeweils über 80 Prozent aller Beschäftigten. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor. Auch in der Gastronomie und der Pferdewirtschaft, die ebenfalls zu den fünf am schlechtesten bezahlten Branchen zählen, sind rund 60 Prozent der Beschäftigten weiblich.

In den fünf in Deutschland am höchsten entlohnten Branchen und Berufen sind Frauen dagegen — mit der Ausnahme der Ärztinnen — deutlich unterrepräsentiert. So sind unter den Flugzeugpiloten nur 6,5 Prozent weiblich, unter technischen Forschern nur 14,8 und unter Geschäftsführern und Vorständen nur 22 Prozent. Das Ministerium beruft sich auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) von Ende 2021.

Der internationale Frauentag am kommenden Mittwoch gerät vor allem wegen der noch immer großen Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen in den Fokus. Die Länder Berlin und Mecklenburg-Vorpommern hatten den Frauentag zum gesetzlichen Feiertag gemacht, um die Wichtigkeit der Gleichberechtigung zu unterstreichen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes lag der so genannte Gender Pay Gap — die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen — im vergangenen Jahr weiterhin bei 18 Prozent der Bruttostundenlöhne — im dritten Jahr unverändert in Folge. Ein wichtiger Grund für die geringere Entlohnung ist der erhebliche Frauenanteil in niedrig entlohnten Berufen sowie der geringe Anteil in den am besten bezahlten Jobs.

Der Antwort des Ministeriums zufolge schaffen es Frauen bisher nur im medizinischen Bereich, einen der am besten entlohnten Berufe zu erobern: Der Anteil der Frauen in der Human- und Zahnmedizin lag Ende 2021 bereits bei 53,9 Prozent. Die Gehälter der Medizinerinnen liegen über der Beitragsbemessungsgrenze und damit über 6700 Euro monatlich. Dagegen liegt der Durchschnittsverdienst im Lebensmitteleinzelhandel, in der Gastronomie oder der Floristik nur bei rund 2000 Euro brutto im Monat, in der Körperpflege verdient man lediglich 1736 Euro. In diesen Berufen liegt der Frauenanteil jedoch drastisch über 50 Prozent, in der Floristik sogar bei 95 Prozent.

Hinzu kommt, dass gerade in Berufen, in denen Frauen besonders häufig tätig sind, die Teilzeitquote besonders hoch ist. So liegt der Frauenanteil in der Arzt- und Praxishilfe bei 97,5 Prozent, aber nur 55 Prozent der Beschäftigten arbeiten Vollzeit. Dadurch sinken die Verdienste der Frauen weiter, entsprechend geringer sind ihre späteren Renten.