Nach monatelangem Streit : Lösung für Grundrente rückt näher

Vorgesehen ist, dass alle, die 35 Jahre an Beitragszeiten aufweisen, eine Rente zehn Prozent oberhalb der Grundsicherung bekommen. Foto: Frank May/dpa.

Berlin CDU, CSU und SPD wollen das Dauerstreitthema Grundrente bei der nächsten Sitzung der Koalitionsspitze Anfang kommender Woche endgültig abräumen.

Nach elfstündigen Beratungen einer hochrangigen Arbeitsgruppe hieß es am Morgen, die Vorarbeiten für die Spitzenrunde der großen Koalition am Montagabend seien geleistet. In der Diskussion seien noch verschiedene Varianten.