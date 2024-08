Linkspartei Linken-Chefs üben Selbstkritik nach Rückzugsankündigung

Die beiden scheidenden Parteivorsitzenden rechtfertigten ihren Rückzug zwei Wochen vor den Landtagswahlen im Osten. Nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen stünde nur drei Wochen später die Landtagswahl in Brandenburg an, sagte Wissler. Außerdem müsse die Parteispitze möglichen Nachfolgern genügend Zeit geben, sich vorzubereiten. Dass sie ihren Rückzug nicht direkt nach Europawahl verkündeten, begründete Wissler mit dem Haushaltsstreit in der Ampel-Koalition und der Frage, ob es zu Neuwahlen kommen könne.