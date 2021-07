Unwetter : Kein Bauland mehr in Überflutungszonen

Linken-Spitzen fordern nach Hochwasser ein grundsätzliches Umdenken bei der Stadtplanung und der Ausweisung von Bauland. Kommunen sollen zudem Hochwasser-Opfer in Hotels unterbringen

Die Spitzen der Linken in Bund und Ländern haben als Reaktion auf die Unwetterkatastrophe in Teilen Deutschlands ein grundsätzliches Umdenken in der Stadtplanung und der Ausweisung von Bauland gefordert. Wie die Düsseldorfer „Rheinische Post“ und der Bonner „General-Anzeiger“ (Freitag) berichten, plädieren die Vorsitzenden von Partei und Bundestagsfraktion sowie der Landesverbände aus dem vom Hochwasser betroffenen Ländern in einem gemeinsamen Positionspapier dafür, Städte und Gemeinden künftig besser „auf Extremwetterphänomene wie Hitzesommer, Stürme und Hochwasserkatastrophen vorzubereiten. Bestmöglich vorherzusagen und abzumildern“. Dazu müssten Maßnahmen „wie Bodenentsiegelung, Renaturierung, Begrünung von Stadtgebieten“ angepackt werden. Zudem müssten Städte feststellen, „welche Gebiete noch als sicheres Bauland gelten und wo zum Beispiel potentielle Überflutungsgebiete liegen“. Die Linke spricht sich weiter dafür aus, den Wandel „weg von Kohle und Öl“ wegen des Klimawandels zu beschleunigen. „Die Häufigkeit und Schwere von Unwettern steht im Zusammenhang mit dem Klimawandel, der kein fernes Horrorszenario ist, sondern längst Realität“, heißt es in dem Papier weiter.