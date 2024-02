Europa-Spitzenkandidatin Carola Rackete will dafür Vermögensabgabe Linke: 100 Milliarden Euro Sondervermögen fürs Klima

Die Linke-Spitzenkandidatin für den Europa-Wahlkampf, Carola Rackete, hat ein 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für den Klimaschutz gefordert und will dies über eine Vermögensabgabe finanzieren. Rackete sagte unserer Redaktion: „Ein Zusammenbruch der atlantischen Meeresumwälzung wäre katastrophal: ein massiver Anstieg des Meeresspiegels in kürzester Zeit, ein viel kälteres Klima in Europa, das Ende des Amazonas. Daran können wir uns nicht anpassen, wir könnten schlicht nicht mehr genug Essen produzieren. Die Klimakrise ist und bleibt demnach unser größtes soziales Problem. Deshalb braucht es jetzt 100 Milliarden Euro für Sofortmaßnahmen im Klimaschutz.“ Rackete rief Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dazu auf, dieser solle zur Finanzierung des Klima-Sofortprogrammes „einen Sonderbeitrag von Vermögenden, in Form einer Vermögensabgabe, erheben und die Schuldenbremse aufgeben“. Das Geld aus diesem Klimaschutz-Sondervermögen müsse besonders in den Bereichen Verkehr, Wohnen und Landwirtschaft investiert werden. „Grüne und SPD müssen sich dringend den Realitäten der Physik stellen, statt sich weiter der weltfremden Ideologie der FDP zu beugen“, betonte die Linke-Spitzenkandidatin. Die parteilose Klimaschützerin und Kapitänin war im vergangenen Jahr von der Partei Die Linke zur weiblichen Spitzenkandidatin für die Europa-Wahl im Juni dieses Jahres nominiert worden.