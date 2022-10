Debatte über gestiegene Flüchtlingszahlen, Grenzkontrollen und Abschiebungen : Linke fordert Pflichtverteidiger für Abschiebehäftlinge

Steigende Flüchtlingszahlen fachen die Debatte über unerlaubte Einreisen und den Umgang mit Geflohenen wieder an. Die Union drängt auf stärkere Grenzkontrollen und Abschiebungen. Linke-Parteichef Martin Schirdewan hat sich nun dafür ausgesprochen, dass der Staat Menschen in Abschiebehaft einen Pflichtverteidiger stellen soll, damit diese ihre Rechte besser wahren können. Auch die Grünen unterstützen dies.

Die Linke will in der Debatte über steigende Flüchtlingszahlen mit einem Vorstoß für Pflichtverteidiger für Menschen in Abschiebehaft einen neuen Akzent setzen. Linke-Parteichef Martin Schirdewan sagte unserer Redaktion: „Wer per Gerichtsbeschluss inhaftiert wird, muss Anrecht auf Rechtsbeistand haben. Das muss auch und gerade für Menschen gelten, die oft ohne hilfreiche Sprach- und Rechtskenntnis in einem fremden Land darauf warten, unter Zwang in das Land zurückgebracht zu werden, aus dem sie gerade unter Lebensgefahr geflohen sind.“ Pflichtverteidiger für Menschen in Abschiebehaft sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Nach Auskunft der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl sollen Pflichtverteidiger Geflohene davor schützen, überhaupt erst in Abschiebehaft zu kommen. Ein Schutz vor Abschiebung sei damit nicht automatisch verbunden, so ein Sprecher von Pro Asyl. Allerdings gehe Abschiebehaft in vielen Fällen auch mit späterer Abschiebung in die Herkunftsländer einher. Derzeit sitzen mehrere Hundert Menschen in deutschen Abschiebegefängnissen. Die Linke unterstützt damit einen Aufruf mehrerer Flüchtlingshilfsorganisationen. Den Angaben zufolge waren im ersten Quartal vergangenen Jahres rund 1000 Menschen in Deutschland in Abschiebehaft.