Koalition in Mecklenburg-Vorpommern startet mit Altlast : Stasi-Schatten über Schwesigs Koalition

Trotz Stasi-Altlast bei der Linken ein Herz für Rot-Rot? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) formt nach ihrer Wahl im Landtag mit beiden Händen das Herzsymbol Foto: dpa/Jens Büttner

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) startet ihr rot-rotes Bündnis in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Hypothek: Der Linke-Landeschef, ein Ex-Stasi-IM, hat den Koalitionsvertrag mitausgehandelt.

Zwei Stimmen fehlten. Damit kann Manuela Schwesig leben. 41 von 43 möglichen Stimmen von SPD und Linken im Landtag. Beide Daumen hoch, ein von beiden Händen geformtes Herz-Symbol Richtung Besuchertribüne, wo Ehemann Stefan und ihre beiden Kinder Julian und Julia sitzen. Seit Montag ist die SPD-Politikerin in ihrem Amt als Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt. Schwesig hat dazu den Koalitionspartner gewechselt. Raus aus der großen Koalition mit der CDU, rein in ein neues Landesbündnis mit der Partei Die Linke. Doch über der noch jungen rot-roten Koalition im Land an der Ostsee – in nur 26 Tagen ausverhandelt -- hängt ein Stasi-Schatten. Torsten Koplin, seit 2017 Co-Vorsitzender der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, hat den Koalitionsvertrag als Landesvorsitzender maßgeblich mitausgehandelt. Aber der 59 Jahre alte Landtagsabgeordnete ist auch ein Mann mit Vergangenheit. Dass Koplin zu alten DDR-Zeiten für das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) spionierte, gab der Linke-Politiker, der 1981 in die SED eintrat, vor einiger Zeit mit der Bitte um Entschuldigung zu. Ende 2017 hatte eine Kommission des Schweriner Landtages -- nach Überprüfung auf freiwilliger Basis -- die Arbeit von Koplin für die Stasi festgestellt. Koplin hatte sich demnach zunächst für drei Jahre beim Stasi-Wachregiment „Feliks Dzierzynski“ verpflichtet und spitzelte später als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) für die Stasi.

Interessant könnte werden, wie glaubwürdig sich Rot-Rot in Mecklenburg-Vorpommern an dem eigenen Koalitionsvertrag orientiert. Denn dort heißt es auf Seite 51 unter anderem: „Die Koalitionspartner erinnern an das in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR geschehene Unrecht. Auch auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern starben Menschen beim Versuch, über Land oder das Meer die Grenze zu überwinden, wurden Menschen aus politischen Gründen drangsaliert und verhaftet. Die Überwindung der Grenzen und des Unrechts der SED-Diktatur durch die Friedliche Revolution von 1989 ist und bleibt Teil der Gedenkkultur des Landes.“ Und weiter: „Die Koalitionspartner bekennen sich zum fortgesetzten Dialog mit den Opfern der SED-Diktatur. Die Aufarbeitung der DDR-Geschichte und die Friedlichen Revolution werden weiterhin einen zentralen Stellenwert in der Politischen Bildung haben.“ Die Arbeit der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur würden SPD und Linke „weiter unterstützen“, versprechen die beiden Koalitionspartner.