Linke im Bundestag berät Linke-Fraktion: Führung weiter gesucht

Bartsch gab sich vor der Klausur zuversichtlich, dass seine krisengeschüttelte Partei weiter existiert. „Ja wir sind in einer Krise“, räumte er am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“ ein. Die Linke werde aber nicht untergehen. Die Landtagswahlen 2024 in Thüringen, Brandenburg und Sachsen bezeichnete Bartsch als „Schlüsselwahlen“ für seine Partei. Er hoffe, dass die Linke dann wieder zurückkomme. Seine Partei werde als soziale Opposition gebraucht. Die Linke müsse die Stimme für jene sein, die hart arbeiten und jene, die im reichen Deutschland in Armut leben.