Bundesregierung will Übergewinnsteuer wieder abschaffen Wissler: „Habeck beschert Konzernen Doppelwumms“

Über die Einführung einer Übergewinnsteuer hatte es gleich nach Beginn des Ukraine-Krieges heftige Debatten gegeben. Vor allem SPD und Grüne hatten mit Blick auf Milliardengewinne der Energiekonzerne wegen stark gestiegener Strompreise eine Abgabe auf „Kriegsgewinne“ gefordert. Sie sollte die milliardenschweren Erleichterungen für Haushalte über die Strom- und Gaspreisbremse finanzieren, die am 1. März in Kraft getreten ist. Doch nach Habecks Angaben spielte die Übergewinnsteuer zu wenig Geld in die Staatskasse, um sie weiter zu erheben.