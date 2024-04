Parteien Lindner peilt zweistelliges Ergebnis bei Bundestagswahl an

Gleichwohl will Lindner inhaltlichen Debatten nicht aus dem Wege gehen. „Ja, es wird diskutiert. Ich wünsche mir eine leisere Meinungsbildung innerhalb der Koalition. Ich werde aber nicht bereit sein, Streit zu vermeiden um den Preis, dann sozialdemokratische oder grüne Politik zu machen“, machte der FDP-Chef deutlich. Dem Vorwurf, die FDP betreibe eine koalitionsinterne Opposition, widersprach Lindner. „Wer ist die Opposition in der Koalition: Diejenigen, die fortwährend den Koalitionsvertrag infrage stellen? Oder die FDP, die an getroffenen Verabredungen festhält? Wir reden von drei unterschiedlichen Parteien in der Koalition. Es ist jeden Tag eine Anstrengung, diesem Wählerauftrag gerecht zu werden.“