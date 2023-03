Finanzen Lindner lässt Ministerkollegen im Haushaltsstreit zappeln

SPD-Chef Lars Klingbeil mahnte eine schnellere Lösung von Konflikten in der Koalition an. Politischer Streit gehöre dazu, „aber manche dieser Streits dauern mir zu lang“, sagte er am Samstag bei einer SPD-Konferenz in Dortmund. Zugleich warnte er davor, die Ausgaben für Soziales und Verteidigung gegeneinander aufzurechnen. Lindner hatte zuvor durchblicken lassen, dass er nicht abgeneigt sei, den Etat von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu erhöhen. Dafür müsse aber an anderer Stelle gespart werden.