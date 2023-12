Lindner und der Nachtragshaushalt Die Kapelle spielt einfach weiter

Man muss Lindner unterstellen, dass er bereits weiß, was er will. Strategisch ist es aus einer Sicht vielleicht richtig, dies nicht im Bundestag zu verkünden und somit Optionen für die Verhandlungen mit dem Kanzler und dem Wirtschaftsminister der Grünen aus der Hand zu geben. Aber das Parlament wäre dafür eigentlich der korrekte Ort. Laut Lindner sollen es 17 Milliarden Euro sein, die für den Haushalt 2024 fehlen. Nur 17 Milliarden, muss man sagen. Dass Lindner dafür nicht erneut die Schuldenbremse per Notstand reißen will, ist verständlich bei einem Haushalt von rund 445 Milliarden Euro. Ob er das aber am Ende im laufenden Ampel-Poker wird durchsetzen können, ist so ungewiss wie haushaltspolitisch vieles andere in diesen Tagen.