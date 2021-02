Lieferengpässe bei Corona-Vakzinen : Mehr Impfstoffe erst ab dem zweiten Quartal

Saarbrücken/Berlin Wegen Lieferengpässen bei den Herstellern baut das Saarland seine Rücklagen für Erstgeimpfte ab.

Bis zum Sommer sollen die Lieferungen des Corona-Impfstoffs in Deutschland deutlich anziehen. Für das laufende Quartal rechnet das Bundesgesundheitsministerium mit rund 18,3 Millionen Dosen der Impfstoffe von Biontech, Moderna und Astrazeneca gegen das Coronavirus. Für das zweite Quartal, in dem die noch nicht zugelassenen Vakzine von Johnson&Johnson sowie Curevac (nicht in der Grafik abgebildet) bereitstehen sollen, werden 77,1 Millionen Dosen vorausgesagt. Für das dritte Quartal rechnet man mit 126,6 Millionen Dosen und für das vierte Quartal mit dem Sanofi-Impfstoff mit 100,2 Millionen Dosen.