Berlin : Lichtinstallation zum Mauerfall

Neonblau leuchtende Stabbojen schwimmen auf der Spree an der Oberbaumbrücke (r.) in Berlin. Der Künstler Rainer Walter Gottemeier symbolisiert damit auf circa 150 Metern die ehemalige Grenzlinie zwischen Ost- und West-Berlin. Die Lichtinstallation mit dem Titel „Was hier jetzt ist, was hier einst war“ wurde zum 30. Jahrestag der Maueröffnung am kommenden Samstag gestaltet. Foto: dpa/Annette Riedl