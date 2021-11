Flüchtlingskrise : Lichtermeer für Migranten an polnisch-belarussischer Grenze

Lichtermeer für Migranten an polnisch-belarussischer Grenze

Ein Meer aus grünen Lichtern und der Schriftzug „Aufnahme Jetzt“ vor dem Reichstag in Berlin. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin Seit Wochen harren Tausende Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze aus. Bei einer Aktion in Berlin fordern mehrere Organisationen die Einrichtung eines humanitären Korridors.

Mit einem Lichtermeer aus Tausenden grünen Lichtern haben Flüchtlingsorganisationen in Berlin an das Schicksal von Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze erinnert.