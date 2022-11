Protest der Letzten Generation : Mit Sekundenkleber für die Rettung des Klimas

Berlin Aktivisten der „Letzten Generation“ gossen Kartoffelsuppe über einen Monet, sprühten Farbe auf Parteizentralen, klebten sich auf Straßen und bestiegen das Brandenburger Tor. Ihr Ziel ist es, auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Am Freitag legten sie erneut die Kreuzung Frankfurter Tor in Berlin lahm.

Die Ampel springt auf grün, doch die Autos bleiben stehen. Mehrstimmige Dauerhubtöne ertönen, dann eine Polizeisirene, die sich nähert. Es ist 8 Uhr am Freitagmorgen. Die Kreuzung Frankfurter Tor im Berliner Osten ist blockiert. In allen vier Fahrtrichtungen setzen sich Menschen auf die Fahrbahn. Sie tragen orangene Warnwesten und beginnen ihre Hände mit Sekundenkleber auf die Fahrbahn zu kleben. Dann halten sie Banner hoch. „Was, wenn die Regierung das nicht im Griff hat?“, steht darauf, daneben ist ein schwarzes Herz vor einem Kreis abgebildet – das Logo der „Letzten Generation“.

„Haut ab ihr Idioten!“, ruft ein aufgebrachter Autofahrer und reißt einem Aktivisten das Banner aus der Hand. „Glaubt ihr das verändert irgendwas?“, fragt ein anderer und fügt hinzu: „Die Leute hassen euch mittlerweile.“ Währenddessen nähern sich immer mehr Polizeiwagen der Kreuzung. Das Hupkonzert lässt nach. Eine sonst viel befahrene und laute Kreuzung ist plötzlich still. Schweigend sitzen die Aktivistinnen und Aktivisten auf der Straße. Fahrradfahrer und Fußgänger schlängeln sich an den Schaulustigen vorbei. Die Schienen der Straßenbahn sind nicht blockiert, langsam überquert eine Tram die Kreuzung. Dann kommt ein Notarztwagen, Autos bilden eine Rettungsgasse, irgendwie kommt das Einsatzfahrzeug an den Aktivisten vorbei.