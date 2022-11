Warum die Hartz-IV-Nachfolgeregelungen ungerecht sind : Die Union liegt richtig – Korrekturen beim Bürgergeld sind nötig

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Meinung Am deutschen Föderalismus scheiden sich oft die Geister, aber in diesem Fall erweist er sich als vorteilhaft: Die Mehrheit der Bundesländer dürfte den Gesetzentwurf der Ampel-Regierung zur Einführung des Bürgergelds an diesem Montag im Bundesrat blockieren.