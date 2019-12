Leitartikel: Chancen und Risiken im neuen Jahrzehnt : Auf in die Goldenen Zwanziger des 21. Jahrhunderts

Früher war alles besser, könnte man meinen, wenn man an die 1920er Jahre denkt: Schillernde Varieté-Shows, Schauspiel- und Gesangs-Ikonen wie Marlene Dietrich und Hans Albers und neuer Wohlstand sind bis heute Sinnbilder des Lebensgefühls eines vermeintlich goldenen Jahrzehnts, das allerdings mit Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit endete.

Es ist absehbar, dass allein der Umstieg auf Autos mit Elektroantrieb für das Autobauerland Deutschland erhebliche Risiken mit sich bringen wird. Es müssen völlig neue Fertigungslinien eingerichtet werden und es ist immer noch ungewiss, ob nicht am Ende doch wasserstoffbetriebene Autos die batterieelektrischen in den Schatten stellen. Fest steht indes: Für den Bau von Elektroautos werden wesentlich weniger Menschen gebraucht. Und durch die Digitalisierung der Wirtschaft droht noch größeres Ungemach. Laut Branchenverband Bitkom könnten dadurch bis 2023 deutschlandweit 3,4 Millionen Stellen wegfallen.

Trotzdem können die 2020er Jahre zu einem goldenen Jahrzehnt werden. Wenn es Deutschland gelingt, seine Industrie klimafreundlich umzubauen, haben hiesige Unternehmen die Chance, zu Marktführern in den neuen Techniken zu werden und viele neue Arbeitsplätze zu schaffen. Denn eines ist klar: Die Klimadebatte wird im neuen Jahrzehnt weltweit an Schärfe gewinnen und könnte im schlimmsten Fall sogar politische Systeme ins Wanken bringen, weil die Auswirkungen der Erderwärmung zunehmend spürbar werden und ganze Lebensräume bedrohen.

So stehen Politik und Gesellschaft weltweit vor der großen Herausforderung, den nötigen Wandel sozial­verträglich zu gestalten, auch im Hinblick auf zunehmende populistische und nationalistische Tendenzen. Damit die 2020er Jahre nicht wie die 1920er in ein Jahrzehnt übergehen, in dem die Welt in eine Katastrophe stürzte.