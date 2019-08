Fridays for Future : Lehrerverband will Klima-Streikende nachsitzen lassen

Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Foto: picture alliance / dpa/Soeren Stache

Hamburg/Saarlouis Der Deutsche Lehrerverband fordert von Schülern, die an den Demonstrationen der Fridays-for-Future-Bewegung teilnehmen, den verpassten Unterricht nachzuholen. So handhabt es der Präsident des Verbands, Schulleiter Heinz-Peter Meidinger, an seinem Gymnasium in Bayern, wie er dem Spiegel sagte.

Bußgelder lehne er ab. Diese seien „für dauerhaften Schulabsentismus“ entwickelt worden.