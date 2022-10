Corona-Pandemie : Lehrerverband fordert einheitliche Kriterien für Maske im Unterricht

Berlin Der Lehrerverband ruft die Länder zu einem einheitlichen Vorgehen auf - und warnt vor drohenden Schulschließungen. Eine allgemeine Maskenpflicht in Klassenräumen lehnt der Verband ab.

Der Deutsche Lehrerverband hat angesichts steigender Corona-Zahlen die Bundesländer zu einem einheitlichen Vorgehen für Schutzmaßnahmen an den Schulen aufgefordert. Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger sagte: „Es ist wichtig, dass die Bundesländer jetzt endlich mal alle konkret die Kriterien definieren, ab wann erhöhte Schutzmaßnahmen wie etwa Test- und Maskenpflicht an der Einzelschule ergriffen werden können.“ In Österreich sei dies abhängig von der Zahl der Coviderkrankungen pro Klasse und an Schulen. Deshalb hätten 80 Schulen in Wien wieder eine vorübergehende Maskenpflicht, sagte Meidinger.