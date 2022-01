Unruhen in Kasachstan : „Gewaltausbruch hätte ich mir nie vorstellen können“

Ein verwüsteter Straßenzug in der kasachischen Millionenmetropole Almaty am vergangenen Freitag. Foto: AP/Vasily Krestyaninov

Interview Almaty/Berlin In der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan toben blutige Unruhen. Der autokratische Präsident Tokajew erteilte einen Schießbefehl gegen Protestierende, die er als Terroristen bezeichnet. Russland schickte Truppen. Der Deutsche Jan Triebel lebt mit seiner Frau in Almaty. Im Interview erzählt der 52-jährige Volkswirt, der in Moskau studierte und seit drei Jahrzehnten für die Außenhandelsorganisation „Germany Trade and Invest“ (GTAI) der Bundesregierung arbeitet, wie er die Lage einschätzt.

Herr Triebel, wo stecken Sie gerade?

Triebel Wir waren über Weihnachten zu Familienbesuch in meiner Heimat Thüringen. Jetzt wären wir eigentlich zurück nach Almaty geflogen. Daraus wird erst einmal nichts.

Haben Sie Kontakt zu Freunden und Kollegen in Almaty?

Triebel Sehr sporadisch nur. Am Mittwochabend hat uns einer unserer besten Freunde geschrieben. Seitdem die kasachischen Behörden in Almaty Internet und teilweise das Mobilfunknetz abgeschaltet haben, hören wir fast nichts mehr. Bis auf eine WhatsApp am Samstagmorgen, die uns sehr erleichtert hat.

Was stand da drin?

Triebel Wir saßen auf glühenden Kohlen, weil wir zwei Katzen in unserer Wohnung in einem Wolkenkratzer in Almaty haben, die seit Dienstag nicht betreut wurden. Den Tieren geht es gut, ein Nachbar hat die Tür aufgebrochen. Das ist für uns persönlich ein kleiner Lichtblick in diesen unruhigen Zeiten, in denen sich in Kasachstan viele Menschen viel größere Sorgen um ihre Angehörigen und Freunde machen müssen.

Konnten Sie sich immer frei bewegen und Ihre Arbeit machen?

Triebel Grundsätzlich sind die Einschränkungen im Alltag minimal. Wenn man zum Beispiel privat nahe der Grenze zu Kirgisistan wandert, sollte man aufpassen. In Almaty konnten wir uns immer sehr frei bewegen. Mobilfunk und Internet wurden nur manchmal in der Nähe kleiner Demonstrationen und Kundgebungen zeitweise abgeschaltet. Da haben staatliche Stellen resolut gehandelt, um Kommunikation zu unterbinden.

Hat sich dieser fulminante Gewaltausbruch länger abgezeichnet?

Triebel Nein. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Eine Unzufriedenheit war da, weil es bei den Einkommen eine große Diskrepanz gibt. Einige verdienen sehr viel, die Masse relativ wenig, obwohl das Land in Zentralasien bei den Durchschnittseinkommen vergleichsweise gut dasteht.

Wer oder was steckt hinter der Eskalation?

Triebel Zündfunke für die Unruhen waren zunächst die erhöhten Preise für Autogas, das im Westen des Landes bei Pkw besonders stark verbreitet ist. Die ersten Demos am 2. Januar verliefen aber relativ gewaltfrei. Dass das dann so auf das ganze Land überschwappen konnte, dass es in Almaty so massive Auseinandersetzungen gibt, deutet auf eine gewisse Steuerung hin. Wer dahinter steht, darüber kann und möchte ich nicht spekulieren. Die Schäden der Straßenschlachten in Almaty werden nach kasachischen Angaben auf mindestens 200 Millionen US-Dollar allein im Einzelhandel geschätzt. Es wird Jahre dauern, das alles wiederaufzubauen.

Gibt es eine lebendige Zivilgesellschaft, in Ansätzen eine Opposition, die sich hervorwagt?

Triebel Eine große, aktive Zivilgesellschaft nach westlichen Maßstäben gibt es nicht, aber es gibt eine. Zu innenpolitischen Fragen möchte ich mich nicht äußern, da bitte ich um Verständnis. Wir kümmern uns um Wirtschaftsförderung, damit deutsche Unternehmen in Kasachstan Erfolg haben.

Wie eng ist das Verhältnis zu Russland?

Triebel Es gibt eine große russischsprachige Minderheit im Land, die wirtschaftlichen Beziehungen sind eng. Russland ist der größte Importeur von Waren nach Kasachstan. Ähnlich sieht es mit China aus, das aber weniger im Land investiert. In der Corona-Zeit konnten Russland und China mehr Waren liefern als die EU.

Was schätzen Sie im Vielvölkerstaat besonders?