Südwesten reich, Nordosten arm : Lebensverhältnisse in deutschen Regionen bleiben ungleich

Lebensverhältnisse in deutschen Regionen bleiben ungleich

Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung will die erheblichen regionalen Unterschiede der Lebensverhältnisse in einem „Teilhabeatlas“ darstellen. Foto: Annette Riedl.

Berlin Deutschland ist nach einer neuen Studie weit von gleichwertigen Lebensverhältnissen in seinen verschiedenen Regionen entfernt. Das geht aus dem aktuellen „Teilhabeatlas Deutschland“ des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung hervor.

Wie gut Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnten, hänge zu einem guten Teil von ihrem Wohnort ab, sagte Direktor Reiner Klingholz.

Besonders gut seien diese Chancen in Baden-Württemberg, in Teilen Bayerns und im südlichen Hessen. Besonders schlecht stünden auch 30 Jahre nach dem Mauerfall viele ostdeutsche Regionen da. Dieses Schicksal teilten sie inzwischen aber mit vielen Ruhrgebietsstädten und Teilen von Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Niedersachsen und Schleswig Holstein.

Für ihre Analyse haben die Autoren Teilhabe an statistischen Kriterien wie der Quote von Sozialleistungsempfängern, der Höhe der Einkommen, der kommunalen Steuerkraft, der Verfügbarkeit schnellen Internets, der Quote der Schulabbrecher und der Infrastruktur samt Schulen, Ärzten und Nahverkehr gemessen. Im Ergebnis verteilen sich auf die Bundesrepublik jeweils drei städtische und ländliche Gruppen - von reich bis abgehängt.