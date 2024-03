Corona-Pandemie Lauterbach sagt Transparenz bei RKI-Protokollen zu

In einem Brief an FDP-Vize Wolfgang Kubicki, über den die „Welt am Sonntag“ (WamS) zuerst berichtet hatte, kündigte Lauterbach nun an, von Kubicki nachgefragte Daten zu dieser Studie auf der RKI-Seite zur Verfügung zu stellen. Laut WamS hatten Experten untaugliche Modellrechnungen, falsche Vergleiche und voreilige Schlüsse in dem Abschlussbericht bemängelt.