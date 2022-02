Pandemie : Lauterbach mahnt zu weiterer Vorsicht bei Corona-Kurs

Berlin Die Infektionszahlen sinken, viele Corona-Maßnahmen werden gelockert. Trotzdem warnt der Bundesgesundheitsminister davor, die Pandemie zu unterschätzen.

„Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht glauben, die Pandemie sei vorbei“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Auch wenn der Scheitelpunkt der Omikron-Welle erreicht sei, könnten die Fallzahlen angesichts des ansteckenderen Untertyps BA.2 möglicherweise wieder steigen. Der Minister appellierte erneut an alle Bundesländer, für eine Beschleunigung der beschlossenen Öffnungsschritte gebe es „überhaupt keine Spielräume“.