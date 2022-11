Covid-19 : Lauterbach erwartet Corona-Winterwelle und rügt Bundesländer

Berlin Geht es nach Bundesgesundheitsminister Lauterbach werden die Corona-Infektionen noch zulegen. Kritik äußert der SPD-Politiker an dem „Überbietungswettbewerb“ der Bundesländer.

„Leichtsinnigen“ Entscheidungen

In den vergangenen Wochen waren die Corona-Infektionszahlen in Deutschland deutlich gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 186,9 an. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 177,9 gelegen (Vorwoche: 199,2; Vormonat: 584). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen.