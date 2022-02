Pandemie : Lauterbach: „Die Länder brauchen größeres Corona-Besteck“

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mahnt, dass man sich in der Gesetzgebung auf ein Leben mit Corona einstellen müsse. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Im Frühling könnten die meisten Corona-Maßnahmen fallen - Bund und Länder beraten über entsprechende Vorschläge. Der Gesundheitsminister mahnt: Das Virus verschwindet nicht von heute auf morgen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich vor der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) gegen ein komplettes Zurückfahren der Corona-Auflagen gewandt. Es sei Zeit für Lockerungen mit Augenmaß, sagte Lauterbach der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Lauterbach sagte: „Deswegen müssen wir das Infektionsschutzgesetz so formulieren, dass der Basisschutz gewährleistet bleibt und bei Bedarf ausgedehnt werden kann.“ Der SPD-Politiker kündigte an: „Den Text werden wir im parlamentarischen Verfahren ergänzen, so dass auch nach dem 20. März mehr möglich ist als Maske und Abstand.“