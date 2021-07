Laschets Fehler : Charaktertest der Kandidaten

Armin Laschet während des Pressestatement des Bundespräsidenten in Erftstadt am Samstag. Foto: dpa/Marius Becker

Analyse Eine Hochwasserkatastrophe hat 2002 schon einmal einen Wahlkampf gedreht. Das Lach-Debakel von Kanzlerkandidat Armin Laschet mitten im Krisengebiet kann daher fatale Folgen für seine Chancen haben

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Das Auftreten in Hochwasser-Katastrophengebieten hat das Potenzial, Wahlkämpfe zu drehen. Spätestens seit 2002 und Gerhard Schröders Gummistiefeln, weiß das jeder Wahlkampfstratege. Deshalb achteten Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock mit ihren Wahlkampfzentralen sehr genau darauf, welche Bilder und Eindrücke von ihrem Agieren in der Krise entstanden. Laschet hat es mit unbedachter Heiterkeit einstweilen versemmelt.

Der NRW-Ministerpräsident scheint ohnehin seit einigen Wochen von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen unterwegs zu sein. Jedenfalls aus Sicht der „Laschet-verhindern“-Fraktion auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Genüsslich wird dort jeder tatsächliche, vermeintliche oder gefakte Fehltritt des Unions-Kanzlerkandidaten zelebriert. Ob er sich im NRW-Landtag zu Corona in Rage redet, die Wissenschafts-Kritik der AfD unterstützt oder im Interview das Entlastungsversprechen des eigenen Wahlprogramms „übersieht“ - stets entsteht eine Welle scharfer, oft beißender und verletzender Kritik. Gemeinsam war diesen Empörungsritualen, dass Laschet in Twitter gefühlt unten durch war, in den Sympathiewerten außerhalb der Internetblasen jedoch zulegen konnte. Längst hat er sich im Vergleich zu Scholz und Baerbock vom letzten auf den ersten Platz hochgearbeitet.

Seine Unterstützer begründen dies auch mit seinem betont unprätentiösen Umgang mit öffentlichen Bildern. „Ich schätze an Armin Laschet sein ernsthaftes Interesse an den Menschen und ihren Problemen. Die Inszenierung der Inszenierung wegen ist nicht seins - und das ist keine Schwäche, sondern Stärke“, meinte etwa der Düsseldorfer CDU-Chef Thomas Jarzombek. Er bezog sich auf Laschets ersten Umgang mit der Flutkatastrophe: Statt auf Twitter seinen Auftritt zu verbreiten, war er ohne Tamtam nach Altena gefahren und dort von einem lokalen TV-Team zufällig entdeckt worden.

Doch danach stellte er sich wieder und wieder den Medien vor Ort, ließ sich in die Studios schalten und hatte es bald mit (dann dementierten) Behauptungen zu tun, er habe der besseren Bilder wegen angefragt, ob ein Krisenstab ihn nicht an einem anderen Ort empfangen könne. Ein erster Shitstorm brach aus, als er im scharf geführten Interview die WDR-Moderatorin Susanne Wieseler mit „junge Frau“ angeredet haben soll. Die Journalistin hatte es selbst schon nicht gehört, und Laschet versicherte hinterher, das sei nicht sein Sprachgebrauch. Hobby-Analysten hatten auch die leicht verschluckten Worte „Tschuldigung, Frau...“ statt „junge Frau“ für möglich gehalten.

Laschet wusste also nicht nur abstrakt als Wahlkämpfer, sondern konkret als Regierungschef im Katastrophengebiet, wie sehr er unter Beobachtung steht, als er am Samstag zum Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Erftstadt fuhr. Und er konnte, während Steinmeier passende Worte für die Betroffenen der Tragödie fand, genau sehen, dass die Kameras auch auf ihn im Hintergrund gerichtet waren. Wie er in dieser Situation mit seinen Begleitern scherzen, sich mehrfach lachend zu ihnen wenden konnte, wird ihm selbst am Ende des Wahlkampfes sicherlich das größte Rätsel sein. Denn es könnte eine Wende markieren, wenn die Menschen den Eindruck gewinnen, dass es in der Bewältigung der Flutkatastrophe auch um einen Charaktertest der Kandidaten ging - und Laschet diesen Test auf bildlich sehr eindrucksvolle Weise nicht bestand.

Bereits am Abend wusste er, was er angerichtet hatte - und entschuldigte sich via Twitter. „Dies war unpassend und es tut mir leid“, schrieb er zu dem von ihm bedauerten „Eindruck, der durch die Gesprächssituation entstanden ist“. Über den Anlass wurde spekuliert. Möglicherweise hatte es mit einem auf dem Boden liegenden Reporter zu tun. Das aber wurde auch auf eine andere Szene bezogen, in der Laschet vor den Kameras steht und im Hintergrund Steinmeier erheitert reagiert.

Laschets Lach-Debakel wiegt 70 Tage vor der Bundestagswahl umso schwerer, als die beiden anderen Kandidaten deutlich geschickter agieren. Scholz beschränkt sich auf ernste Fotos und auf Trauer, Mitgefühl und die Zusage großer finanzieller Hilfspakete, Baerbock meidet optische Eindrücke völlig, interessiert sich für das Agieren ihrer Parteifreunde in den betroffenen Regionen und hält ihre Partei sogar an, das Leid der Menschen nicht für einen Klimawahlkampf zu nutzen - wissend, dass die Flut das Thema mit grüner Kernkompetenz ohnehin ganz nach oben spült. Und Eindrücke starker Empathie ohne aufdringlichen Inszenierungs-Charakter liefert auch Angela Merkel, wenn sie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer beim Krisenbesuch am Sonntag an die Hand nimmt. Das erhöht den Kontrast zu Laschet noch mehr.