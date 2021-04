K-Frage : Laschet will schnelle Entscheidung über Kanzlerkandidatur

Laschet will schnelle Entscheidung über Kanzlerkandidatur

CDU-Chef Armin Laschet verlangt eine schnelle Einigung über die Kanzlerkandidatur in der Union. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin Armin Laschet und Markus Söder wollten bis Pfingsten über die Kanzlerkandidatur der Union entscheiden. Doch nun drückt der CDU-Chef aufs Tempo - und verweist auf seine Nähe zur Kanzlerin.

„Wenn ich die Stimmung in der Breite der CDU berücksichtige, sollte die Entscheidung sehr zügig fallen“, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident der „Bild am Sonntag“. Dies sollte aus seiner Sicht einvernehmlich geschehen: „Geschlossenheit hat hohe Bedeutung. CDU und CSU tut es sehr gut, die Entscheidung gemeinsam zu treffen. Und zwar sehr zeitnah.“

Laschet machte deutlich, dass er - anders als die CSU und Söder - in vielen politischen Fragen stets an der Seite Merkels gestanden habe. „In den Grundfragen der Politik stimme ich seit Jahren mit der Bundeskanzlerin überein - von der Euro-Rettung bis zur Flüchtlingspolitik. Auch, als vor zwei Jahren der Konflikt mit der CSU über eine europäische Flüchtlingspolitik eskalierte“, betonte er. „Ein solcher Riss darf sich in der Union nie wiederholen.“