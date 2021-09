Bundestagswahl : Laschet ruft Union zum Kämpfen bis zur Wahl auf

Berlin Noch drei Wochen, dann entscheiden die Wählerinnen und Wähler über den neuen Bundestag. Die Parteien legen beim Werben um Stimmen nach. CDU und CSU wollen versuchen, unter Druck in die Offensive zu kommen.

Laschet räumte Probleme im Wahlkampf ein. „Natürlich sind da auch Fehler passiert, aber jetzt geht es um eine Richtungsentscheidung“, sagte er bei einem Landesparteitag der Brandenburger CDU in Potsdam. Er wolle Bundeskanzler werden. „Dafür kämpfe ich, dafür gebe ich das Letzte.“ In Umfragen ist die SPD mit 25 Prozent an der Union vorbeigezogen, die auf 20 bis 22 Prozent kommt. Scholz liegt bei mehreren Erhebungen auch im persönlichen Vergleich klar vor Laschet.

Scholz und Laschet werden in der kommenden Woche zu Gesprächen von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron empfangen. Wie die deutsche Botschaft in Paris am Freitag mitteilte, ist das Treffen mit Scholz am Montag geplant, die Begegnung mit Laschet am Mittwoch. Von einem Treffen Macrons mit Baerbock war zunächst nicht die Rede.