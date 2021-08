75. Landesgeburtstag von NRW : Laschet dankt Merkel für Führungskraft in Krisen

Laschet dankt Merkel für Führungskraft in Krisen

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen feiert seinen 75. Geburtstag mit viel Prominenz auf einer Galopprennbahn. Auch Kanzlerin Merkel ist dabei. Unbeschwert ist die Feier aber nicht.

Die Menschen könnten sich darauf verlassen, „dass wir sie bei dieser Herkules-Aufgabe nicht allein lassen“, sagte Merkel beim Festakt zum Landesgeburtstag in Düsseldorf.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sprach Merkel mit „liebe Angela“ an und dankte ihr für ihre Führungskraft in den großen Krisen ihrer 16-jährigen Amtszeit. „Du hast unser Land mit glücklicher Hand durch diese Zeiten geführt“, sagte der Unions-Kanzlerkandidat. „Dafür dankt Dir Nordrhein-Westfalen ganz herzlich.“

Zur Bundestagswahl am 26. September tritt Merkel nicht mehr an. CDU/CDU wie auch Laschet kämpfen derzeit gegen schlechte Umfragewerte, die die Möglichkeit, dass die Union in der Opposition landet, denkbar erscheinen lassen.