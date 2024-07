Bundestagswahlkampf Lang hält Kanzlerkandidatur der Grünen prinzipiell offen

Die Entscheidung, mit wem an der Spitze die Grünen in die Bundestagswahl 2025 gehen, solle in diesem Jahr gefällt werden, machte die Parteichefin deutlich. Auf die Frage, ob es außer Vizekanzler Robert Habeck jemand anderen dafür geben könne, sagte sie: „Ich sehe gerade niemand.“ Alle weiteren Entscheidungen würden aber später gefällt, „weil wir nicht das Gefühl haben, dass jetzt über ein Jahr vor der Wahl die Leute sich vor allem für Personalfragen interessieren.“