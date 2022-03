Prominenter Besuch stattdessen : Anne Will macht die Saarland-Wahl nicht zum Thema ihrer Sendung am Sonntag

München Am saarländischen Landtagswahl-Sonntag wird die nächste Ausgabe der ARD-Talkshow „Anne Will“ ausgestrahlt. Doch trotz des Datums wird die Moderatorin über andere Themen als die Wahl im Saarland sprechen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich an diesem Sonntag in der ARD den Fragen von Talkshow-Moderatorin Anne Will zum Krieg in der Ukraine und der Richtungsänderung in der deutschen Sicherheitspolitik stellen. Das teilte die ARD am Freitag in München mit.