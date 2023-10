Landtagswahl am 8. Oktober Was man zur Bayernwahl wissen sollte

Mit der Affäre um Freie-Wähler-Chef und Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger schaffte es Bayern bundesweit in die Schlagzeilen – zum Leidwesen der CSU. Mitte August wurde über das Flugblatt mit übelstem rechtsextremem Inhalt berichtet, das Aiwanger als Schüler verfasst haben soll. Aiwanger wies die Vorwürfe von sich, stellte sich als Opfer einer „Schmutzkampagne“ dar und seine Darstellung verfing bei einem Teil der Wählerschaft. Für die Freien Wähler ging es in den darauffolgenden Wochen in den Umfragen stetig bergauf. Die CSU verlor dagegen an Prozentpunkten. Bei den Christsozialen beobachtet man zähneknirschend, dass Bayerns Ansehen durch die Affäre in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ob sich der Aiwanger-Effekt an der Wahlurne niederschlägt, gilt als ungewiss. Bei der Briefwahl könnten die Freien Wähler noch deutlicher von der Affäre profitieren, da die ersten Wahlunterlagen ab Ende August verschickt wurden. Bereits jetzt zeichnet sich ein Boom ab: Bis 27. September wurden für rund 3,5 Millionen Stimmberechtigte Briefwahlunterlagen ausgestellt. Das sind fast 38 Prozent der insgesamt 9,4 Millionen Stimmberechtigten in Bayern. Zum Vergleich: Bei der Bayernwahl 2018 wählten nur 29,5 Prozent der Stimmberechtigten per Brief.