Bundesländer Land Bremen wählt am Sonntag neues Parlament

„So schnell, wie wir LNG-Pipelines gebaut haben, so schnell sorgen wir jetzt dafür, dass es jetzt endlich zum Ausbau der Windkraft auf hoher See und an Land kommt“, sagte der Kanzler. Auch Parteichef Lars Klingbeil und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil unterstützten Bovenschulte. Zum Abschluss zeigten Klingbeil und Bovenschulte ihre musikalische Seite: Mit der Band Real Time stimmten sie den Song „Stand By Me“ an - Klingbeil auf der Gitarre, Bovenschulte sang.