Interview: Alexander Graf Lambsdorff : „Eine Flugzeugentführung mit den Mitteln eines Staates“

Berlin Der FDP-Europa-Experte ist nach dem international kritisierten Abfangen einer Ryanair-Maschine für harte Sanktionen gegen Belarus. Und für einen Haftbefehl.

LAMBSDORFF Es gibt zu viele eindeutige Informationen über das Vorgehen des weißrussischen Geheimdienstes, als dass man die Version von der Bombendrohung glauben könnte. Mehrere Agenten waren mit an Bord der Maschine. Ganz offensichtlich gab es auch schon am Flughafen in Athen eine Beschattung des später festgenommenen weißrussischen Journalisten. Alles spricht dafür, dass Präsident Lukaschenko einen missliebigen Regimekritiker in seine Gewalt bringen wollte.

Was heißt das in der Praxis?

LAMBSDORFF Ja. Die Wirtschaft in Weißrussland ist ja staatlich kontrolliert. Das Mindeste ist: Die nationale Fluggesellschaft Belavia muss umgehend mit einem Landeverbot in der gesamten Europäischen Union belegt werden. Und alles, was es sonst noch an Wirtschaftsbeziehungen mit Weißrussland gibt, ist schleunigst zu kappen. Vor allem im Hinblick auf die Staatsbetriebe dort. Denn damit finanziert Lukaschenko seine Armee, die an der Flugzeug­entführung ja beteiligt war.