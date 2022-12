Schützenpanzer Puma : Lambrecht: Panzer-Test kurz vor Nato-Auftrag war richtig

Christine Lambrecht (l.) während ihres Besuchs bei den in der Slowakei stationierten deutschen Bundeswehrsoldaten in Lest (Gebirgsjäger). Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Die Verteidigungsministerin gibt den Herstellern des Schützenpanzers Puma „wenige Wochen“ Zeit, um Probleme an dem Fahrzeug zu beseitigen. Sie beklagt eine Anfälligkeit des Waffensystems.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat nach den Pannen beim Schützenpanzer Puma Kritik aus der Union an einem zu spät erfolgten Stresstest zurückgewiesen. Mit Blick auf die am 1. Januar beginnende Beteiligung Deutschlands an der Nato-Eingreiftruppe VJTF sei die Übung genau richtig angesetzt worden, erklärte die SPD-Politikerin am Mittwoch im Deutschlandfunk. „Deswegen hätte eine Übung Monate davor uns überhaupt nicht weitergebracht, denn solche Übungen waren ja vielversprechend“, so Lambrecht.