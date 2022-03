Krise mit Russland : Lambrecht: Angriff auf Nato-Gebiet nicht ganz auszuschließen

Brüssel Zwar gebe es bisher keine Anhaltspunkte für einen Angriff auf das Bündnisgebiet, so die Verteidigungsministerin. Aber es gehe jetzt um „glaubwürdige Abschreckung“.

„Auch wenn es bisher keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass das Bündnisgebiet angegriffen wird, so können wir das nicht gänzlich ausschließen, und wir müssen vorbereitet sein“, sagte die SPD-Politikerin am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Nach den kurzfristigen Entscheidungen sei es nun wichtig, auch über mittel- und langfristige Planungen zu sprechen.