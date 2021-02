Fragen und Antworten : Was Sie zu Corona-Schnelltests für den Hausgebrauch wissen müssen

Was Sie zu Corona-Schnelltests für den Hausgebrauch wissen müssen

Mit solchen Schnelltests kann innerhalb weniger Minuten mit hoher Sicherheit eine Corona-Infektion festgestellt werden. Nun sind drei Tests zugelassen, die auch Laien anwenden können. Sie sollen schon bald im Handel und in Apotheken erhältlich sein – gegen eine geringe Zuzahlung. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Das Bundesinstitut für Medizinprodukte hat drei Laien-Schnelltests zugelassen. Aber wie teuer werden sie sein und wie sicher sind sie? Die wichtigsten Antworten:

Seit Wochen wartet das Land auf die ersten Corona-Schnelltests, die Laien selbst anwenden können. Nun können sie auf den Markt kommen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat die ersten Verbraucher-Tests zugelassen. Die Schnelltests sollen helfen, die Verbreitung des Virus durch Menschen, die selbst keine Symptome haben, zu stoppen. Wirksamen Schutz bieten jedoch nur Impfungen. Weil der Impfstoff von Astrazeneca mancherorts wegen Vorbehalten liegenbleibt, fordern Experten nun Änderungen in der Impfreihenfolge. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

„Bei allen dreien werden die Proben durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen, dieser kann nach den von den Herstellern vorgelegten Studien jeweils durch Laien sicher durchgeführt werden“, erklärte ein Sprecher der Zulassungsbehörde. Konkret: Mit einem Stäbchen oder Tupfer entnehmen die Nutzer Schleim aus dem vorderen Teil der Nase. „Der Abstrichtupfer wird in ein Röhrchen mit einer Pufferlösung eingeführt, um das Zielmolekül zu extrahieren“, erläutert Siemens Healthineers. Die Flüssigkeit wird dann auf eine Testkassette aufgebracht. Innerhalb von 15 Minuten ist das Testergebnis ablesbar.

Was kosten die Tests?

Ursprünglich waren Apotheker davon ausgegangen, dass die Laien-Tests zwischen zehn und 15 Euro kosten. Vor wenigen Tagen hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt, dass Verbraucher die Laientests für nur einen Euro Zuzahlung erhalten sollen. Da noch nicht klar war, ob die Laientests pünktlich auf den Markt kommen, hatte Spahn als Zweites angekündigt, dass sich ab 1. März alle Bürger kostenlos von geschultem Personal mit Profitests testen lassen können – etwa in Apotheken oder Testzentren. Diese Ankündigungen musste Spahn zurückziehen. Darüber soll nun erst bei den nächsten Bund-Länder-Beratungen in der kommenden Woche gesprochen werden.

Was ist mit den Spucktests?

Am zuverlässigsten arbeiten PCR-Tests, die in Laboren durchgeführt werden. Aber auch die neuen Schnelltests haben eine gute Quote: Der jetzt zugelassene Test von Siemens Healthineers etwa kommt auf eine Sensitivität von 97 Prozent, die Laientests der beiden chinesischen Hersteller kommen auf rund 96 Prozent. Der Spucktest von Nanorepro erreicht 94,29 Prozent. Der Roche-Schnelltest hat laut Firmenangaben eine Sensitivität von 84,4 Prozent beim Abstrich durch den Anwender selbst.