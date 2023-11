Parteien Lafontaine: Wagenknecht-Partei wird bei Nichtwählern punkten

Die Resonanz auf die entstehende Partei sei „beachtlich“, sagte Lafontaine. Nun beginne die Organisation: „Die Strukturen sind im Entstehen.“ Wie in allen anderen Parteien müsse es Landesverbände geben. Er selbst werde in der neuen Partei „keine Funktion“ übernehmen. „Ich bleibe in der zweiten Reihe.“ Lafontaine war 2022 aus der Linkspartei ausgetreten, die er 2007 mitgegründet hatte.